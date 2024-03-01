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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Инаугурация нового президента Финляндии Стубба состоится в пятницу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии в пятницу состоится церемония инаугурации нового главы государства Александра Стубба.

Утром в парламент на торжественную церемонию прибудут слагающий полномочия президента Саули Ниинистё и Стубб, избранный президентом на шестилетний срок.

По итогам второго тура выборов, состоявшегося 11 февраля, Стубб победил бывшего главу МИД Пекку Хаависто. Он станет 13-м президентом в истории страны.

Ниинистё, за которым сохранится звание "президент", и Стубб выступят перед депутатами с речами. Затем на выходе из парламента их поприветствует рота почетного караула, и они отправятся в Президентский дворец, где перед ними выступят дуайен дипломатического корпуса посол Хорватии Йосип Булевич и премьер-министр Петтери Орпо.

Стубб родился 1 апреля 1968 года. Воспитывался в финско-шведской семье, владеет, кроме финского, также шведским, английским, французским, немецким языками. Имеет ученую степень доктора философии. Член Национальной Коалиционной партии. Женат на англичанке Сюзан Иннес-Стубб. В семье двое детей 2001 и 2004 года рождения.

Стубб занимал ряд министерских постов в нескольких правительствах страны. После назначения главой МИД в 2008 году проявил себя активным сторонником НАТО, в то время как большинство населения тогда не поддерживало членство в альянсе. В 2014-2015 годах возглавлял кабинет министров Финляндии. В 2017 году заявил, что навсегда уходит из политики. После этого был занят в банковской сфере, до последнего времени работал профессором в университете ЕС во Флоренции (Италия).

Однако в 2023 году неожиданно для многих заявил о претензиях на пост главы государства.

Финляндия выбирает нового президента в первый раз после вступления в НАТО в апреле 2023 года. В отличие от глав государств многих других стран Запада, в Финляндии президент играет важную роль в выработке и реализации внешней политики. Он представляет страну в НАТО и возглавляет Силы обороны Финляндии.

После избрания Стубб заявил о желании продолжать курс своего предшественника Ниинистё. В ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал свой опыт в сфере международной политики, проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Выказывался против членства России в Совете безопасности ООН, за отказ от полноценных дипломатических и политических отношений с Москвой на фоне российской спецоперации на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных на Западе активов РФ в пользу Украины.

Стубб подчеркивал, что Финляндия вступала в НАТО без предварительных условий, и он бы приветствовал союзные войска в своей стране, но считает нереалистичным, что сюда на постоянной основе придут союзные силы.

В Кремле после выборов в Финляндии выразили надежду, что новый президент этой страны будет получать полную информацию о ситуации и станет более сбалансированно относиться к развитию двусторонних отношений с РФ.

"Каждый раз обычно мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы в данном случае использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-либо диалога даже и тем более развития наших двусторонних отношений", - сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Финляндия Александр Стууб
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