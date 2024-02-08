Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на пересечение границы с Россией еще на два месяца, до 14 апреля.

"До сих пор не достигнуто никакого решения путем переговоров с российскими властями. Российская сторона сдержанно относилась к открытию переговоров пограничниками и предложениям, связанным с управлением этим явлением. Финская сторона стремилась развивать сотрудничество в области предупреждения преступности, что, однако, не привело к решению (проблемы - ИФ)", - сообщило министерство внутренних дел страны.

По данным финского общественного телерадиовещателя YLE, решение о том, что пункты пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля, принято в четверг на заседании Государственного совета (правительства Финляндии).

Кроме того, по данным портала, на наземных пунктах пропуска между Финляндией и Россией нельзя будет подать заявление о предоставлении международной защиты.

"Есть основания предполагать, что мы имеем дело с долгосрочной ситуацией. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию", - заявила в четверг журналистам министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен (Mari Rantanen).

По ее словам, "продолжение полного закрытия восточной границы по понятным причинам вызывает сожаление, особенно для людей, живущих в Финляндии, у которых есть члены семьи или другие близкие родственники по другую сторону границы". "Однако временное закрытие пунктов пропуска - это следствие действий России, из-за которых Финляндия должна ставить национальную безопасность выше других вопросов", - сказала министр.

"Теперь, когда мы продлеваем закрытие границы на два месяца, мы хотим использовать это, чтобы послать сигнал России и гражданам третьих стран о том, что граница Финляндии не открыта. Финляндия не потерпит давления", - сказала Рантанен.

"Возможно, нужно рассмотреть и другие меры", - добавила она.

МВД Финляндии сообщило, что в настоящее время изучает "альтернативные меры" в сотрудничестве с другими министерствами.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Как сообщалось, 14 декабря были открыты два перехода, но в тот же день правительство Финляндии вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности".

11 января правительство Финляндии продлило ограничения на пересечение границы с Россией еще на один месяц.