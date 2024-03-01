Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме и проведет переговоры с турецким коллегой, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава российского внешнеполитического ведомства посещает Турцию по приглашению министра иностранных дел республики Хакана Фидана, визит запланирован на 1-2 марта.

По словам Захаровой, в ходе визита помимо участия в Анталийском форуме запланированы переговоры Лаврова с турецким коллегой.

"В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес: торговля, энергетика, безопасность, естественно, банковская сфера, туризм, и так далее", - сообщила представитель российского МИД.

Кроме того, министры обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации на Украине, в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Сирии и Ливии, уточнила Захарова.

Как сообщили "Интерфаксу" в российской делегации, "на полях" Анатолийского форума у Лаврова пройдет ряд двусторонних встреч, в том числе с главами МИД Азербайджана, Узбекистана и Киргизии.