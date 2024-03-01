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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

США нанесли удары по шести ракетам, направленным на Красное море

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США 29 февраля нанесло удары по шести ракетам, подготовленным к запуску в направлении Красного моря.

"29 февраля, между 18:00 и 19:15 по времени Саны, силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении военных в соцсети X.

Сообщается, что ранее в тот же вечер силы CENTCOM в целях самообороны сбили беспилотный летательный аппарат над южной частью Красного моря.

"Силы Центрального командования определили, что ракеты и беспилотный летательный аппарат представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", - добавили в CENTCOM.

Хроника 17 декабря 2023 года – 01 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Красное море ВМС США
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