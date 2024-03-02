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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Судно, поврежденное ракетой хуситов в Красном море, частично затонуло

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Британское грузовое судно Rubymar, поврежденное ракетой, которую 18 февраля выпустили йеменские мятежники-хуситы, в ночь на субботу частично ушло под воду в Красном море, сообщает издающаяся в ОАЭ газета The National.

На кадрах с места события виден Rubymar, который погрузился в воду со стороны кормы. Его носовая часть находится над поверхностью воды. Судно находится в дрейфе.

Экипаж покинул судно ранее. С тех пор разрабатывались планы по поддержанию судна на плаву, в частности, его намеревались отбуксировать в порт Джибути, однако этого так и не произошло.

Сообщается, что на судне находятся 22 тыс. тонн удобрений, которые, если судно затонет, могут попасть в море и вызвать экологическую катастрофу.

Красное море
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