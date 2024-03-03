Хуситы пообещали продолжить атаки на британские суда в Аденском заливе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в воскресенье пообещали продолжить атаки на британские суда в Аденском заливе, передает сайт канала "Аль-Джазира".

"Йемен продолжит топить британские суда, и любые последствия или другой ущерб будут записаны на счет Великобритании", - заявил высокопоставленный представитель хуситов Хуссейн Аль-Эззи.

Он обвинил Великобританию в том, что она "атакует Йемен и в партнерстве с США обеспечивает продолжающиеся преступления в секторе Газа против мирных граждан".

Накануне стало известно, что британское грузовое судно Rubymar, поврежденное ракетой, которую 18 февраля выпустили йеменские хуситы, в ночь на субботу частично ушло под воду в Красном море.