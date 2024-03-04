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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Что произошло за день: понедельник, 4 марта

Решение ВС РФ по регистрации Надеждина, инцидент на ж/д мосту под Самарой, названы первые экономически значимые организации

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах.

- Олаф Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ. Между тем посла ФРГ в России вызвали в МИД РФ для разъяснений в связи с публикацией переговоров германских официальных лиц о поставках Киеву ракет для ударов по Крымскому мосту.

- Дмитрий Медведев заявил, что переговоры возможны только с новыми руководителями Украины. Он также подчеркнул, что государства, признающие суверенитет России, автоматически признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав.

- Движение поездов было приостановлено под Самарой из-за инцидента на ж/д мосту. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что "на месте подрыва железнодорожного моста через Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство". Возбуждено уголовное дело о диверсии.

- В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний. Это юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": соответственно АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". А также хакасское ООО "Разрез Аршановский"

- Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО, сообщил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков. В Управлении ФСИН по Белгородской области затем уточнили, что информация о том, что Ефремов обратился в Алексеевский суд с ходатайством об УДО, не соответствует действительности.

- Верховный суд США постановил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз. Экс-президент назвал это большой победой Америки.

- Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей. Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

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