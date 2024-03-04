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Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Решение об УДО должен принять суд

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО
Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. 2020 год.
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Администрация колонии №4 в Алексеевке Белгородской области, где содержится осужденный после ДТП актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении, окончательное решение примет суд, сообщил в Telegram председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков.

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"Теперь все зависит от предстоящего суда", - добавил он.

Он напомнил, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Ефремов отбыл уже более половины назначенного срока.

"Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока", - сказал Волков.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил права управлять автомобилем в течение трех лет. Суд признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Мосгорсуд в октябре 2020 года сократил срок осужденному до 7,5 лет. Кассационный суд в сентябре 2021 года подтвердила приговор Мосгорсуда.

В январе 2023 года Ефремов подал в Алексеевский районный суд ходатайство о замене неотбытого срока принудительными работами. В феврале актер отозвал это ходатайство.

8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве джип Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Следствие установило, что в момент ДТП актер был пьян.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня 2020 года – 04 марта 2024 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Георгий Волков Михаил Ефремов ОНК Москва Алексеевский районный суд Белгородская область
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