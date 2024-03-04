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Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США по поводу праймериз

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник назвал большой победой решение Верховного суда США, поддержавшего его жалобу на власти штата Колорадо за отстранение от участия в праймериз.

"Большая победа для Америки", - написал он в социальной сети Truth Social.

В понедельник Верховный суд США постановил, что суд штата Колорадо не имеет права отстранять от праймериз Трампа. "Мы отменяем это решение, поскольку Конгресс, а не отдельные штаты отвечают за выполнение раздела 3 (14-й поправки - ИФ) Конституции", - приводит газета выдержки из постановления Верховного суда США.

Таким образом, Верховный суд США пришел к выводу, что в данном случае судебные власти американских штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов, поскольку это может сделать только Конгресс США.

Associated Press отмечает, что вердикт Верховного суда де-факто касается не только Колорадо, но и ряда других штатов, в которых местные судебные власти пытались исключить Трампа из праймериз.

Решение Верховного суда США было принято и обнародовано за сутки до "супервторника": 5 марта в США предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах, в том числе в Колорадо.

В декабре прошлого года Верховный суд штата Колорадо постановил, что Трамп не может баллотироваться на выборах в штате, поскольку он "участвовал в восстании", что запрещено 14-й поправкой к Конституции США. Таким образом, Колорадо стал первым штатом, применившим эту поправку. Поводом стали обвинения в адрес Трампа в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Аналогичные решения приняли суды в штатах Мэн и Иллинойс.

Дональд Трамп США
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