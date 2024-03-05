Хуситы будут выдавать судам разрешения на прохождение через йеменские воды

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Судам, которые проходят через территориальные воды Йемена, необходимо будет получить на это разрешение от хуситов. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на министра этого движения по телекоммуникациям Мисфера Аль-Нумаира.

По его словам, соответствующий документ будет выдавать управление по морским делам мятежников-хуситов.

Распоряжение хуситов будет распространяться на половину Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив.

"Мы готовы помогать с запросами на получение разрешений", - добавил Аль-Нумаира.

Западные СМИ отмечают, что в обычных условиях через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 15% мирового объема морских перевозок, более четверти мировых контейнерных грузоперевозок. Однако хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что мятежники-хуситы в 2:15 понедельника по местному времени (совпадает с московским) запустили в Красное море баллистическую ракету. Затем, между 15:50 и 16:15 они произвели запуск двух баллистических ракет в сторону швейцарского контейнеровоза M/V MSC SKY II, шедшего под флагом Либерии. Одна из ракет повредила судно. О пострадавших не сообщалось.

Представитель хуситов Яхъя Сареа назвал судно MSC SKY II, шедшее из Сингапура в Джибути, "израильским". Он сообщил, что хуситы атаковали его противокорабельными ракетами и зафиксировали попадание одной из ракет.

Позднее, по данным CENTCOM, силы ВС США нанесли удары в целях самообороны по двум противокорабельным крылатым ракетам, "которые представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".