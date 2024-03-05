ЕК предложила продлить "транспортный безвиз" для Украины с рядом оговорок

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила продлить с Украиной и Молдавией соглашения об автомобильных перевозках (так называемом "транспортном безвизе"), как минимум, до конца 2025 года, сказано в пресс-релизе ЕК.

Предложения, направленные в Совет ЕС, включают обновление соглашения с Украиной для улучшения его практической реализации.

Еврокомиссия напоминает, что первоначально соглашения с двумя странами были подписаны в июне 2022 года, а затем продлены до конца июня 2024 года и предоставляют двусторонние права на перевозки украинским, молдавским и европейским перевозчикам на территории друг друга.

"Поскольку традиционные транспортные маршруты в регионе нарушены или закрыты (...) и недоступно Черное море как традиционный торговый маршрут для двух стран, продление их (соглашений - ИФ) как минимум до конца 2025 года поможет обезопасить цепочки поставок", - говорится в пресс-релизе.

Комментируя изменение условий соглашения с Киевом, Еврокомиссия отмечает, что на основе обмена мнениями с государствами-членами ЕС, Украиной и заинтересованными сторонами, "комиссия учла уроки, извлеченные из реализации текущего транспортного соглашения между ЕС и Украиной".

"Хотя объем соглашения останется прежним, комиссия предлагает обновления, чтобы облегчить его реализацию и обеспечение соблюдения государствами-членами. В частности, это предложение сделает обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозка осуществляется в соответствии с соглашением", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, предлагается сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что порожняя перевозка напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует соглашение. Также предлагается усилить соблюдение операторами автомобильных грузоперевозок обязательств в отношении операций, разрешенных соглашением, бороться с мошенничеством или подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения. Такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии. Помимо этого, предлагается добавить новую оговорку о гарантиях: в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом районе возникнет серьезное нарушение, которое может быть отнесено на счет соглашения, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом районе", - поясняет Еврокомиссия суть поправок.

Еврокомиссия считает, что эти меры "усилят реализацию соглашения, не ставя под угрозу взаимные выгоды". "Соглашение было очень позитивным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга", - отмечается в пресс-релизе.

Предложения сейчас находятся в Совете ЕС, который должен дать комиссии мандат на переговоры с Украиной и Молдавией. Как только совет предоставит комиссии соответствующие мандаты, с Киевом и Кишиневом начнутся формальные переговоры.

Против действия нынешнего соглашения Киева и Брюсселя ранее выступала Польша и ряд других восточноевропейских стран. Соглашение в его нынешнем виде, по мнению польской стороны, привело к дисбалансу на рынке автоперевозок ЕС и убыткам польских перевозчиков. Дальнобойщики Польши, Словакии, Венгрии по этому поводу проводили акции протеста на границе их стран с Украиной.