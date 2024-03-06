JD.com в IV квартале получила выручку и скорректированную прибыль выше прогноза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 3,4 млрд юаней ($0,5 млрд) по сравнению с 3 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 2,13 юаня с 1,91 юаня годом ранее.

Скорректированная прибыль на ADS поднялась до 5,3 юаня с 4,82 юаня.

Квартальная выручка JD.com повысилась на 3,6% – до 306,1 млрд юаней. Выручка от продажи товаров выросла на 3,7% до 246,5 млрд юаней, сервисные доходы – на 3% до 59,6 млрд юаней.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль на уровне 4,69 юаня на ADS и выручку менее 300 млрд юаней.

Операционная прибыль JD.com в минувшем квартале снизилась до 2 млрд юаней c 4,8 млрд юаней. Операционный денежный поток за 2023 год составил 59,5 млрд юаней против 57,8 млрд юаней годом ранее.

Компания также утвердила трехлетнюю программу обратного выкупа акций (включая ADS) на сумму до $3 млрд и выплатит дивиденды за 2023 год в размере $0,38 на обыкновенную акцию, или $0,76 на ADS.

Американские депозитарные акции JD.com прибавляют в цене 11,9% в ходе предварительных торгов в среду.