Что произошло за день: понедельник, 11 марта

Подписан закон о запрете рекламы у иноагентов, 25 марта начнется прием заявок на обмен заблокированных активов, Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

- "Инвестиционная палата" с 25 марта по 8 мая будет принимать заявки инвесторов-резидентов на обмен заблокированных активов на средства нерезидентов на счетах типа "C". Нерезиденты смогут подать заявки с 3 июня до 5 июля. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

- В Думу внесен законопроект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году.

- Андрей Булыга назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению вместо Алексея Кузьменкова, назначенного в апреле 2023 года.

- Более 47 тысяч россиян подали заявления для голосования за рубежом. На президентских выборах голосование проведут в 144 странах на 295 участках.

- Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова.

- Флаг Швеции в понедельник был поднят в штаб-квартире НАТО. Церемония прошла в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и кронпринцессы Швеции Виктории.

- Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках про армию. Причиной стали нарушения, допущенные во время первого процесса. 3 ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии общего режима.