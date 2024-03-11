США хотят направить $52 млн в 2025 году на помощь Армении

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - США в рамках бюджета на 2025 финансовый год запрашивают $52 млн на развитие экономики и демократии Армении, сообщила в понедельник представитель американского Госдепа Трэйси Карсон.

"По вопросу Армении - бюджет предусматривает выделение $52 млн", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько США запрашивают у Конгресса на "экономическую и демократическую устойчивость Армении".

В феврале госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Мюнхене заявил, что Армения является ценным партнером для США.

"Мы ценим приверженность Армении стабильному миру. Мы можем также укрепить связи между нашими странами по всем направлениям", - сказал глава Госдепа.