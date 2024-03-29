Российский посол предупредил о последствиях развития отношений Армении и США

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Россией, это может нанести ущерб армяно-российским отношениям, заявил армянскому новостному сайту 24News посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте пр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌отивостояния с Россией и с Ираном", - сказал дипломат.

По его словам, это очень опасно и может нанести реальный ущерб армяно-российским отношениям, "если с армянской стороны нет достаточной политической воли для того, чтобы отстаивать весь массив наших отношений, очень важный для простых людей".