Совету ЕС порекомендуют начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Брюсселя начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Боснией и Герцеговиной (БиГ), соответствующее предложение ЕК сделает 12 марта.

"Сегодня мы представляем доклад о прогрессе, достигнутом Боснией и Герцеговиной. Речь идет о фактическом анализе последнего развития событий, который дает очень ясную картину ситуации. С тех пор, как мы предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата, она добилась впечатляющего продвижения в нашем направлении", - сказала председатель ЕК на сессии Европарламента в Страсбурге в при обсуждении подготовки Европейского совета 21-22 марта.

Фон дер Ляйен перечислила достижения БиГ по выполнению условий для начала переговоров, сообщив, что страна теперь полностью поддерживает внешнюю политику и политику безопасности ЕС, что, по ее словам, имеет решающее значение в геополитически трудные времена.

"Конечно, для вступления в наш союз необходим дальнейший прогресс. Но страна демонстрирует, что она может соответствовать критериям членства и удовлетворить стремление своих граждан стать частью нашей семьи. Именно поэтому сегодня мы решим рекомендовать Совету (ЕС) начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", - заявила глава Еврокомиссии.

Страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС на саммите 14 декабря 2023 года. На том же заседании было решено принять такое же решение в отношении Боснии и Герцеговины, как только будет выполнен ряд выдвинутых Евросоюзом условий.