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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Кремль не заметил изменений в подходах США к модернизации ядерного оружия

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не видят ничего необычного в том, что США планируют миллиардные расходы на модернизацию своего ядерного оружия.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса порядка $20 млрд на модернизацию ядерного оружия и около $2,7 млрд "на сдерживание России в Европе".

"Это же постоянные статьи расходов, там ничего нового нет. (...) Здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", - сказал Песков.

Джо Байден Дмитрий Песков Конгресс США Кремль
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