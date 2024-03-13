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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Европарламент предложил Армении подумать о заявке на статус кандидата в ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) в среду принял резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата-члена Евросоюза, она также содержит призыв поддерживать стремление Еревана к расширению сотрудничества с Брюсселем.

За документ проголосовали 504 члена ЕП, четыре выступили против, 32 воздержались.

"ЕП считает, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на статус кандидата в ЕС и в продолжении пути последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, то это может подготовить почву для изменений в отношениях ЕС и Армении", - говорится в резолюции.

"ЕП призывает Еврокомиссию и Совет ЕС активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между народами, отраслевой интеграции и сотрудничества в области безопасности", - отмечается в документе.

Помимо этого, Европарламент заявил об "острой необходимости" укрепить сотрудничество между ЕС и Арменией в области обороны в то время, когда Ереван "пересматривает свое членство в ОДКБ". В резолюции также содержится призыв реагировать на запросы Армении о поддержке и поддерживать армянских военных.

Среди прочего в документе отмечается, что ЕС следует быть готовым применить санкции в отношении любых физических и юридических лиц, которые "угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении".

Европарламент вместе с тем призвал Азербайджан вступить в диалог с карабахскими армянами, "уважать их права и гарантировать их безопасность", а также "освободить всех жителей Нагорного Карабаха и Армении, которые остаются под стражей в Азербайджане".

Кроме того, ЕП выразил поддержку возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном "по всем нерешенным вопросам" и призвали стороны сохранить приверженность "прочному и мирному урегулированию давнего спора путем диалога и переговоров". В резолюции подчеркивается, что диалог между странами должен базироваться на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, а также на неприменении силы.

Европарламент также обратился к Турции и другим союзникам Азербайджана с призывом способствовать мирному урегулированию.

ЕС Европарламент Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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