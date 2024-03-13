США направили к Газе еще четыре военных корабля для строительства причала

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU -

США направили к Газе группу военно-транспортных кораблей для строительства причала- Пентагон

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Еще четыре американских военно-транспортных корабля с подразделениями инженерных войск направились к берегам сектора Газа в целях сооружения плавучего причала для доставки гуманитарной помощи, сообщил Пентагон.

Отмечается, что корабли Monterrey, Amoros, Wilson Wharf и James Loux накануне вышли с базы Лэнгли-Юстис в штате Вирджиния.

В воскресенье, по сообщению Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), американский военно-транспортный корабль General Frank Besson с инженерным отрядом на борту отплыл к побережью сектора Газа. Как отметили в командовании, General Frank Besson везет первую партию оборудования для строительства причала.

По сообщению Пентагона, для возведения причала потребуется около двух месяцев, в работах будут задействованы тысячи военнослужащих.

Гуманитарные грузы к плавучему причалу будут доставляться из Кипра. По этому коридору Газа будет получать помощь, в частности, из США, Британии, Евросоюза и ОАЭ. Планируется, что причал обеспечит регулярные поставки, что позволить предоставить населению анклава до 2 млн ежедневных продуктовых пайков.