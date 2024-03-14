"Хезболла" осуществила шесть операций против израильских военных и объектов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" подтвердило, что в среду осуществило шесть операций против израильских военных и объектов на границе с Палестиной, сообщает Almayadeen.

По данным телеканала, утром 13 марта "Хезболла" обстреляла артиллерийскими снарядами скопление израильских солдат к востоку от объекта "Ханита". Вечером, после 16 часов, движение атаковало казармы в Зибдине и Рамиме, обстрелян ракетами объект Руейссат аль-Алам, имеются прямые попадания.

Кроме того, в движении заявляют, что перехватили израильский беспилотник в воздушном пространстве над приграничными районами.

"В 23:00 бойцы сопротивления нанесли удар из соответствующего оружия по скоплению израильских оккупационных солдат к востоку от объекта Аль-Аббад, добившись прямого попадания", - сообщает телеканал.

Уточняется, что "Хезболла" заявляет, что все операции проводятся в поддержку палестинского народа в секторе Газа.

Тем временем лидер движения Хасан Насралла в своей речи по случаю рамадана заявил, что Израиль проиграет войну в Газе.

"Даже если вы отправитесь в Рафах, вы проиграете войну", - цитирует его ливанский новостной сайт Naharnet.

По его словам, "несмотря на все массовые убийства, народ Газы не сдастся".