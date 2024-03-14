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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Суд в Финляндии отказался рассматривать жалобы на закрытие границы с Россией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии Высший административный суд отказался рассматривать апелляционные жалобы проживающих в стране россиян и членов их семей на закрытие границы с Россией.

"Суд высшей инстанции посчитал, что решения о закрытии границы не повлияли непосредственно на положение заявителей, и таким образом у них нет оснований для апелляции", - сообщил в четверг портал Yle.

Группа русскоговорящих жителей Финляндии обратилась в Высший административный суд с жалобой на решение правительства о закрытии восточной границы. По мнению обратившихся, подобные решения дискриминируют русскоязычное меньшинство и нарушают основные права.

Они также указывают, что регулярное пересечение восточной границы по работе, бизнесу, учебе или семейным связям является для русскоязычных частью привычного образа жизни, поэтому закрытие границы, в числе прочего, ограничивает право на свободу передвижения.

Правительство Финляндии объявило в феврале, что неоднократно закрывавшиеся ранее КПП на восточной границе останутся закрытыми еще до 14 апреля.

Правительство считает, что Россия организует нелегальную миграцию граждан третьих страны с целью дестабилизировать ситуацию в Финляндии и что это угрожает ее национальной безопасности.

Финляндия
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