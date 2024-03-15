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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минобороны Бельгии объявило о дополнительной помощи Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет министров Бельгии одобрил в пятницу три пакета дополнительной военной помощи Украине на общую сумму в 412 млн евро, объявила министр обороны Людивин Дедондер.

В рамках этой помощи, объяснила министр в коммюнике, на которое ссылаются бельгийские СМИ, будут поставлены артиллерийские снаряды отчасти из армейских резервов Бельгии, а также из числа боеприпасов, совместно закупленных рядом стран ЕС.

Расходы по этому пакету составят 373,1 млн евро.

В сотрудничестве Бельгии с Нидерландами Украине будут переданы три минных тральщика. Бельгия организует базовую подготовку личного состава в военно-морской академии, а Нидерланды обеспечат обучение экипажей "на местах". По этому разделу будет израсходовано 6 млн евро.

В рамках союза Бенилюкс бельгийское, нидерландское и люксембургское правительства договорились закупить бронированные машины скорой помощи и модернизировать их перед поставкой Украине. Будут также закуплены разведывательные дроны. На этот пакет уйдет 32,9 млн евро.

Кроме того, Минобороны Бельгии заявило о планах направить Украине "около 300 БМП Lynx".

Бельгия Нидерланды Украина
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