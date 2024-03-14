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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило о срыве очередной попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территорию РФ в районе Сподарюшино Белгородской области.

"Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области", - сказали в Минобороны РФ.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения", - заявили в военном ведомстве.

12 марта Минобороны РФ заявляло о пресечении порыва украинских диверсионных групп в Белгородскую и Курскую области.

"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", - сообщало Минобороны РФ 12 марта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны Белгородская область
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