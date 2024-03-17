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Джонсон считает, что второй президентский срок Трампа будет активнее первого

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон считает, что экс-президент Дональд Трамп в случае переизбрания будет проводить более активную, чем в первый срок пребывания у власти, политику, пишет The Hill.

"В недавнем интервью журналу New Yorker спикер Майк Джонсон утверждал, что, если бывший президент Трамп будет переизбран, его второй срок будет во многом похож на первый, за исключением того, что он будет "турбирован", - отмечает издание.

По словам спикера, этому будет способствовать то, что "Трамп усвоил много болезненных уроков за свой первый срок".

Джонсон считает, что при Трампе-президенте республиканцы вернули бы себе контроль над сенатом, где в настоящее время большинство принадлежит демократам, сохранив при этом большинство в палате представителей.

Кроме того, Трамп поставил бы во главу угла борьбу с нелегальной иммиграцией, повышение тарифов для Китая, снижение налогов, расширение бурения нефтяных и газовых скважин и отмену ряда нормативных актов.

The Hill отмечает, что во время интервью журналу Джонсон назвал себя первым по-настоящему "протрамповским" лидером республиканцев в конгрессе.

"То, чего мы достигли за эти первые два года его (Трампа - ИФ) президентства, поразительно!" - подчеркнул он.

США палата представителей Майк Джонсон Дональд Трамп
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