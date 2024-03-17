Трамп уверен, что до 12% сторонников демократов проголосуют за него

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, предположил в воскресенье, что многие сторонники демократов отдадут свой голос за него.

"Я думаю, что за меня проголосует намного больше сторонников демократов, чем вы думаете", - сказал Трамп в интервью в эфире телеканала Fox News.

По его прогнозам, от 10 до 12% зарегистрированных избирателей Демократической партии поддержат его на выборах, так как "они хотят, чтобы им дали надежду, а надежды на Байдена нет".

По словам Трампа, сторонники демократов не верят в потенциального кандидата своей партии, нынешнего президента США Джо Байдена, потому что тот - "пустое место".

На этой неделе Трамп и Байден набрали необходимое число делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение на президентские выборы от своих партий.

Таким образом, Байден и Трамп могут завершить праймериз досрочно, почти за три месяца до официальной даты их окончания - 4 июня. Тем не менее официальное объявление бывшего и действующего глав государства кандидатами в президенты произойдет только на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.