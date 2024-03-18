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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Совет ЕС выделит 5 млрд евро Фонду помощи Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, объявил о решении увеличить на 5 млрд евро финансовый "потолок" Европейского фонда мира путем создания специального Фонда помощи Украине в области обороны.

"ЕС выполняет свои обязательства. Фонд помощи Украине превращает наши слова в действия", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель, подтвердив продолжение поддержки Евросоюзом Украины столько, "сколько потребуется".

По его словам, недавно созданный UAF (Ukraine Assistance Fund) "позволит ЕС и дальше поддерживать растущие потребности ВСУ посредством предоставления как летального, так и нелетального военного оснащения и обучения".

Согласно принятому 18 марта решению, сообщается в коммюнике Совета ЕС, финансовый "потолок" Европейского фонда мира EPF составит более 17 млрд евро на период до 2027 года.

На заседании Европейского совета 1 февраля 2024 года главы государств и правительств стран ЕС рассмотрели предлагаемое увеличение общего финансового "потолка" Европейского фонда мира. Они призвали Совет ЕС достичь согласия по этому вопросу к началу марта.

ЕС Евросоюз Украина
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