Премьер Ирландии объявил о планах подать в отставку

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в среду объявил о намерении покинуть этот пост.

Варадкар заявил, что подаст в отставку, как только его преемник будет готов занять эту должность.

Причины отставки он не назвал.

Он отметил, что также с этого дня покидает пост руководителя "Фине Гэл" - правящей либерально-консервативной партии Ирландии.

По словам Варадкара, он попросил генсека и исполнительный совет партии обеспечить избрание нового лидера организации до ежегодной партийной конференции, намеченной на 6 апреля.

"Это позволит новому лидеру выступить с программной речью, а новому премьеру - быть избранным, когда нижняя палата парламента возобновит работу после пасхальных каникул", - подчеркнул Варадкар.

Варадкар стал премьером Ирландии в декабре 2022 года. Он также занимал эту должность в период с 2017 года по 2020 год.