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В Ирландии сменится премьер-министр

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Ирландии завершились переговоры о создании коалиционного правительства между победившими на выборах в феврале партиями, по их итогам пост премьер-министра на ближайшие два с половиной года получает Майкл Мартин из партии Фиана Файл, передают в субботу западные СМИ.

В рамках соглашения Мартин сменит на посту Лео Варадкара, возглавлявшего правительство Ирландии ранее. Но в рамках соглашения между партиями через два с половиной года Варадкар вернется на этот пост также на два с половиной года.

Впервые в истории Ирландии два политика поделят пост премьера.

Ожидается, что позднее Мартин, которого СМИ называют "ветераном оппозиции", представит парламенту состав своего кабинета министров.

Выборы в Ирландии прошли еще в феврале, и большинство голосов избирателей получили правоцентристы из Фиана Файл, либерально-консервативная партия Финэ Гэл с Варадкаром во главе заняли второе место, а на третьем оказалась партия зеленых.

Политические силы долго не могли прийти к соглашению, а затем переговорам помешала пандемия коронавируса и карантин.

Майклу Мартину 60 лет, он в разные годы занимал посты министра образования, здравоохранения, предпринимательства, также недолго работал в должности главы МИД Ирландии. По образованию он учитель, впервые избрался в нижнюю палату парламента Ирландии в 1989 году. Также Мартин занимал пост мэра Корка. Лидером партии Фиана Файл он стал в 2011 году.

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