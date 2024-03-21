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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Польские танкисты проводят учебные стрельбы у границы с Россией

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Польше танкисты начали учения на полигоне близ границы с Калининградской областью России и проводят боевые стрельбы из поставленных Сеулом танков K2 "Черная пантера", сообщило Министерство национальной обороны Польши.

"На полигоне в Бемово-Писке (населенный пункт в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, близ границы с Калининградской областью- ИФ) вступили в действие K2 20-й Бартошицкой механизированной бригады", - говорится в сообщении.

Для нужд польской армии в Южной Корее ранее были заказаны 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Бемово-Писк Польша Южная Корея Калининградская область Минобороны
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