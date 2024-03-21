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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В Белоруссии вызвали 5000 резервистов для проверки боеготовности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В проверке боеготовности вооруженных сил Белоруссии задействовано порядка 5 тысяч военнообязанных, призванных из запаса, сообщает Минобороны республики.

"Для выполнения задач прибыло порядка 5000 военнообязанных", - говорится в сообщении.

18 марта в белорусской армии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер, в ее ходе военнослужащим предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе, с боевой стрельбой.

Военнообязанные в ходе проверки "постигают основы тактической, инженерной, огневой, военно-медицинской подготовке под руководством военнослужащих, прошедших обучение в РФ". В дальнейшем они пройдут слаживание в составе отделений, взводов и рот.

Минобороны Белоруссия
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