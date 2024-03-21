Глава ЕК обеспокоилась будущим ядерной энергетики

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии в ЕС к 2050 году должно обеспечиваться по преимуществу возобновляемыми источниками энергии, дополняемыми ядерной энергетикой, однако будущее ядерных технологий вызывает озабоченность, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Нынешняя реальность на большинстве рынков отмечена медленным, но устойчивым снижением доли атомной энергии. Во всем мире доля атомной энергетики в настоящее время составляет 9% мирового электроэнергетического баланса. При этом в 1988 году эта доля составляла 18%, что вдвое превышает нынешний уровень", - сказала председатель ЕК в четверг в Брюсселе на саммите по ядерной энергии.

Она отметила, что то же самое явление наблюдается и в Европейском союзе. "Атомная энергетика остается основным источником производства электроэнергии в ЕС с долей 22%. Но эта доля гораздо ниже того уровня, которого она достигала в 1990-х годах, когда АЭС производили треть электроэнергии в Европе", - продолжила глава ЕК.

По ее словам, для того чтобы ядерная энергетика играла значительную роль в достижении климатической нейтральности, необходимо решить несколько задач, первая из которых – обеспечение новых инвестиций. Согласно анализу МАГАТЭ, для достижения цели Парижского соглашения по климату "инвестиции должны ускориться начиная с этого десятилетия и достичь новых высот в 2030-х годах". И для этого понадобится поддержка правительств.

Во-вторых, эти планы требуют дисциплины со стороны сектора атомной энергетики. "Будущее атомной энергетики зависит от способности отрасли соблюдать график и бюджет. Слишком часто строительство АЭС приводило к дополнительным затратам и значительному перерасходу средств", - констатировала фон дер Ляйен.

Третью задачу она видит в "поиске новых способов поддержки чистого энергетического перехода".

Фон дер Ляйен также указала на важность продления срока службы существующих АЭС при условии, что будет обеспечена полная безопасность их эксплуатации.