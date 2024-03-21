Китай вывел на орбиту группу метеорологических спутников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" в четверг успешно вывела на орбиту группу метеорологических спутников "Юньхай-2", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён в 13:27 по Пекинскому времени (8:27 по московскому времени) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Аппараты серии "Юньхай-2" создаются Китайской академией космических технологий (CAST) для мониторинга атмосферных частиц и космической среды, а также для предупреждения и борьбы с природными бедствиями и проведения научных экспериментов.