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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Китай вывел на орбиту группу метеорологических спутников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" в четверг успешно вывела на орбиту группу метеорологических спутников "Юньхай-2", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён в 13:27 по Пекинскому времени (8:27 по московскому времени) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Аппараты серии "Юньхай-2" создаются Китайской академией космических технологий (CAST) для мониторинга атмосферных частиц и космической среды, а также для предупреждения и борьбы с природными бедствиями и проведения научных экспериментов.

Китай
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