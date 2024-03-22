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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В "Белавиа" высказались за равные с российскими авиакомпаниями сборы за аэронавигацию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Белорусский нацперевозчик "Белавиа" хотел бы платить за аэронавигацию при полетах в РФ те же сборы, которые установлены для российских авиакомпаний на внутренних рейсах, заявил замгендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании Владимир Баркун.

"Мы считаем, что это было бы справедливо в рамках интеграционных процессов Союзного государства. Мы бы хотели выполнять больше полетов в регионы РФ, в тот же Новосибирск. Но в настоящий момент стоимость аэронавигационного обслуживания ("Белавиа" - ИФ) во много раз превышает стоимость обслуживания российских компаний. С точки зрения конкуренции это не выгодно", - сказал Баркун журналистам.

Он напомнил, что в прошлом году между РФ и Белоруссией были достигнуты договоренности об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов с 2025 года. Однако, по словам Баркуна, предполагается, что "Белавиа" будет летать через воздушное пространство РФ по тарифам, которые применяются для российских перевозчиков при полетах не внутри страны, а за рубеж.

"Это все равно не внутрироссийские рейсы", - сказал он, добавив также, что "соглашение есть, но оно пока не ратифицировано".

Ранее в пятницу "Белавиа" выполнила первый рейс из Гомеля в Санкт-Петербург. Он был заполнен почти на 70%, что, по словам Баркуна, является "хорошей загрузкой для нового направления". Осенью прошлого года компания открыла полетную программу из Гомеля в Москву, который, как заявляют в компании, "пользуется популярностью".

Белавиа РФ
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