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Repsol анонсировала выкуп акций на 913,9 млн евро

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Испанская энергетическая компания Repsol выкупит собственные акции на сумму 913,9 млн евро, говорится в сообщении компании.

Выкуп акций начнется во вторник и будет проходить до конца июля в рамках объявленной ранее программы buyback, объем которой составляет до 5,4 млрд евро.

Repsol приобретет до 35 млн акций, или до 2,9% всех бумаг в обращении.

Капитализация Repsol выросла на 14,2% с начала года, до 18,44 млрд евро. Испанский фондовый индекс IBEX 35 за этот период прибавил 8,4%.

Repsol
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