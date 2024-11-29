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Repsol продает нефтегазовые активы в Колумбии за $530 млн

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Испанская энергетическая компания Repsol продает колумбийской Geopark нефтегазовые активы в Колумбии, говорится в пресс-релизе Repsol.

Стоимость сделки, предполагающей передачу 100% Repsol Colombia Oil&Gas Ltd и 25% в SierraCol Energy Arauca LLC, составит $530 млн.

Совокупные добывающие мощности двух продаваемых активов по состоянию на сентябрь 2024 года - 16 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в сообщении Geopark.

Ранее в 2024 году Repsol сообщала о намерении реализовать свои нефтегазовые активы в общей сложности за сумму до 4 млрд евро для финансирования инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Repsol Geopark Колумбия SierraCol Energy Arauca LLC Испания
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