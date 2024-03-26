Байден решил продлить режим ЧП в США в связи с угрозой кибератак

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год чрезвычайное положение в стране, введенное с 1 апреля 2015 года, в связи с угрозой кибербезопасности США.

"Значительные вредоносные действия в киберпространстве продолжают представлять экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Поэтому чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, должно продолжать действовать и после 1 апреля 2024 года", - сказано в уведомлении на сайте Белого дома.

Поэтому ЧП, введенное распоряжением президента № 13694, продлевается на год. В уведомлении отмечается, что оно "должно быть опубликовано в Федеральном регистре и передано Конгрессу".

Распоряжение № 13694 дало администрации США право вводить экономические санкции против находящихся за границей организаторов кибератак на США. В частности, Минфин может блокировать счета всех правонарушителей, которые имеют отношение к кибератакам против наиболее важных американских компьютерных сетей, в частности, используемых банковской системой и энергетическим сектором.

Аналогичные меры могут принимать против людей, которые вовлечены в кражу информации, в том числе касающейся кредитных карт граждан США.

В декабре 2016 список лиц, против которых могут применять подобные санкции, расширился.