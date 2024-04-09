Байден продлил на год в США режим ЧС в связи с политикой РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 апреля 2021 года в связи с действиями РФ, сообщает Белый дом.

"15 апреля 2021 года указом 14024 я объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которую представляет (...) внешняя деятельность РФ. (...) Я продлеваю на год режим ЧС, объявленный указом 14024", - отмечается в пресс-релизе Белого дома.

В США введение подобных мер позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС может Конгресс.

В послании к Конгрессу Байден, в частности, обвиняет Москву в том, что она, по его мнению, прилагает "усилия по препятствованию проведению свободных и честных выборов в США" и в других странах, участвует во "враждебной киберактивности в отношении США и их союзников и партнеров". Также американский лидер обвинил РФ в "подрыве безопасности стран и регионов, важных для безопасности США", в нарушении принципов международного права, включая территориальный суверенитет других государств.