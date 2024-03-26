В Бишкек под конвоем доставили из Баку экс-замглавы Таможенной службы Матраимова

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя Таможенной службы Киргизии Раимбек Матраимов экстрадирован в Бишкек из Азербайджана, видео прибытия бывшего киргизского чиновника распространено во вторник.

Киргизские СМИ транслировали прибытие в аэропорт Бишкека Матраимова в сопровождении спецназа Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщил о связи Матраимова с членами транснациональной организованной преступной группировки, планировавшими покушение на руководство страны.

По данным ГКНБ, Матраимов находился в Баку, прорабатывался вопрос его задержания и экстрадиции на родину.

В январе ГКНБ Киргизии возбудил в отношении Матраимова очередное уголовное дело и объявил его в розыск.

Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы Киргизии. После смены власти в октябре 2020 года его обвинили в коррупции на таможне. Экс-чиновник признал свою вину, выплатив $24 млн. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тыс. сомов ($2,9 тыс.).

В феврале 2021 года спецслужбы задержали Матраимова по обвинению в отмывании денег, а уже в апреле в ГКНБ заявили, что уголовное дело в отношении Матраимова прекращено. Экс-чиновник на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метров рыночной стоимостью более 20 млн. сомов ($235 тыс.).