Суд в Бишкеке продлил арест экс-заместителю главы Таможенной службы Матраимову

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения бывшему заместителю председателя Таможенной службы Киргизии Раимбеку Матраимову на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Первомайского районного суда Бишкека ходатайство следователя ГСУ Госкомитета национальной безопасности Киргизии удовлетворено. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Раимбека Матраимова продлен на срок следствия, то есть до 26 июня", - отметили в суде.

В марте Матраимов, находившийся в международном розыске, был задержан спецслужбами на территории Азербайджана и доставлен в Бишкек. Вместе с ним были задержаны и доставлены на территорию Киргизии три его брата.

По информации спецслужб, Матраимов имел близкую связь с убитым криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым, создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей. Он проходит по двум уголовным делам, возбужденным по статьям о незаконном лишении свободы и легализация преступных доходов.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщил о связи Матраимова с членами транснациональной организованной преступной группировки, планировавшими покушение на руководство страны.

В январе ГКНБ возбудил в отношении Матраимова очередное уголовное дело и объявил его в розыск.

Матраимфов в 2015-2017 гг. занимал должность замглавы таможенной службы Киргизии. После смены власти в октябре 2020 года его обвинили в коррупции на таможне. Экс-чиновник признал вину, выплатив $24 млн. Суд приговорил его к штрафу в 260 тыс. сомов ($2,9 тыс.).

В феврале 2021 года спецслужбы задержали Матраимова по обвинению в отмывании денег, а в апреле в ГКНБ заявили, что его уголовное дело прекращено. Экс-чиновник на добровольной основе передал в доход государства квартиру общей площадью 232,3 квадратных метров рыночной стоимостью более 20 млн. сомов ($235 тыс.).