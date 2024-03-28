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Байден с небольшим перевесом опережает Трампа по результату опроса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден с небольшим отрывом опережает бывшего президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные нового опроса Quinnipiac University.

Согласно ему, Байден пользуется поддержкой 48% избирателей, а Трамп - 45%.

Между тем, когда опрос расширяется и включает независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди-младшего и кандидатов от сторонних организаций Джилл Стайн и Корнела Уэста, Трамп опережает Байдена с 39% против 38%.

Как свидетельствуют данные опроса, Кеннеди-младшего поддерживают 13% избирателей, Стайн - 4%, Уэста - 3%.

Ранее экс-президент США заявил, что участие в предвыборной гонке Кеннеди-младшего благоприятно скажется на перспективах Республиканской партии.

"Кеннеди-младший - наиболее леворадикальный кандидат в гонке. (...) Я думаю, это означает, что он переманит часть электората от скрюченного Джо Байдена, что окажет большую услугу Америке", - приводит The Hill выдержки из заявления Трампа в его соцсети Truth Social.

"Это на руку движению MAGA ("Сделаем Америку снова великой")", - отметил бывший президент США.

Опрос проводился среди 1 тыс. 407 зарегистрированных избирателей по всей стране с 21 по 25 марта. Погрешность составила 2,6 процентных пункта.

Джо Байден Дональд Трамп Республиканская партия
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