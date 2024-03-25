Апелляция разрешила Трампу выплатить залог в $175 млн вместо $454 млн

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Нью-Йорка в понедельник разрешил экс-президенту США Дональду Трампу внести залог в $175 млн вместо определенной судом более низкой инстанции суммы в $454 млн, сообщает Associated Press.

В суде пояснили, что теперь Трамп в течение 10 дней должен выплатить $175 млн, если не хочет, чтобы с него взыскали первоначальную сумму в $454 млн в рамках дела о предполагаемых финансовых махинациях. Адвокаты бывшего президента просили установить сумму залога на уровне $100 млн.

Планируется, что в дальнейшем суд рассмотрит апелляцию команды Трампа по делу о махинациях и решит, оставлять ли в силе первоначальное решение о выплате $454 млн.

Сам Трамп предупреждал, что не сможет сейчас выплатить $454 млн. По его словам, в настоящее время у него есть около $500 млн, но эти деньги он собирается потратить не только на выплаты по данному делу, но и на иные судебные издержки, а также на финансирование своей предвыборной кампании.

В связи с этим появился риск ареста судебными властями Нью-Йорка части имущества бывшего президента. В данном случае у Трампа могли конфисковать пентхаус в небоскребе Trump Tower, а также его самолет, офисное здание на Уолл-стрит или поля для гольфа, отмечают американские СМИ.

24 февраля суд постановил, что Трамп, признанный виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, должен будет выплатить $454 млн штрафа. Уже через два дня его адвокаты подали апелляцию.

Ответственными за мошенничество признаны также сыновья бывшего президента – Дональд-младший и Эрик. Они должны выплатить по $4 млн каждый.

Помимо штрафных санкций Трампу и его сыновьям на три года запретили работать в любой нью-йоркской компании. Однако и это решение апелляционный суд пока поставил на паузу.

Сам Трамп называл судебный процесс "охотой на ведьм", целью которой, по его мнению, является создание препятствий для избрания его президентом страны.

В 2022 году прокурор Летиция Джеймс, член Демократической партии, подала в суд на Трампа, обвинив его в фальсификации чистого состояния в финансовых отчетах для получения налоговых и страховых льгот.