Судья по "делу Сторми Дэниелс" запретил Трампу публично высказываться о свидетелях

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан, слушающий уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа по выплате порноактрисе, наложил на экс-президента запрет на публичные нападки на свидетелей, присяжных заседателей и других лиц во время судебного процесса, сообщает The Hill.

Распоряжение судьи не позволяет бывшему президенту делать публичные заявления о свидетелях, других прокурорах, сотрудниках суда и членах их семей, "если эти заявления сделаны с намерением существенно вмешаться" в ход дела.

При этом распоряжение судьи по-прежнему позволяет Трампу публично нападать на самого Мерчана и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Постановление было издано за несколько недель до начала судебного процесса над Трампом, который запланирован на 15 апреля.

Как сообщалось, в январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.