В Польше не планируют возвращать обязательную военную службу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Польша не планирует возвращать обязательную военную службу, заявил в четверг министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Базовая обязательная военная служба в Польше приостановлена, а не ликвидирована. Планов вернуть ее нет", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует ведомство.

"Сегодня у нас существует добровольная базовая военная служба, которая очень популярна. Следующая форма - активный резерв. Мы также планируем добровольную военную подготовку для выпускников средних школ", - добавил он.