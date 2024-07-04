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Польша с 2025 года увеличит расходы на оборону на 10%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Польша с 2025 года увеличит на 10% расходы на оборону, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш агентству РАР.

"По нашим планам, расходы на оборону увеличатся как минимум на 10% по сравнению с бюджетом этого года, - сказал он. Это является частью долгосрочной стратегии национальной безопасности, направленной на укрепление наших вооруженных сил перед лицом нынешних геополитических угроз".

В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой госбюджете на 2024 год расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд в эквиваленте), что составляет 3,1% от ВВП.

Польша Владислав Косиняк-Камыш Анджей Дуда
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