На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Действующий мэр Стамбула и член Республиканской народной партии Экрем Имамоглу лидирует на выборах главы городской администрации, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные газетой Daily Sabah.

После обработки более 70% бюллетеней, у Имамоглу - 50,3% голосов, у его ближайшего оппонента, кандидата от Партии справедливости и развития Мурата Курума - 40,9% голосов.

В Анкаре к настоящему моменту обработали почти 50% бюллетеней. Нынешний мэр Мансул Яваш от Республиканской народной партии также сохраняет за собой лидерство и набирает 58,8% голосов. Кандидат от возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Тургут Алтынок получает 33,3%.

Явка избирателей на местных выборах в Турции в воскресенье составила 77,4%.

Ранее западные СМИ писали, что у оппозиции большие ожидания от грядущих выборов, в частности, в крупнейших городах страны - Анкаре и Стамбуле, в которых кандидаты от оппозиции победили в 2019 году. Вместе с тем победа действующего президента страны Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) на выборах в 2023 году и одновременный раскол крупного оппозиционного альянса, по мнению наблюдателей, может помешать политическим противникам Эрдогана вновь добиться успеха в этих городах.