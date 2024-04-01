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КНДР планирует запустить несколько разведывательных спутников в 2024 году

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея подтвердила намерение запустить несколько разведывательных спутников в текущем году.

"Успешный запуск разведывательного спутника " Маллиген-1" в прошлом году привел к существенному прогрессу в укреплении обороноспособности страны, и в этом году также ожидается несколько запусков", - цитирует ЦТАК заместителя директора Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Пак Кен Су.

Он подчеркнул растущую важность освоения космоса. Пак Кен Су заявил, что Северная Корея прилагает усилия для использования спутников в различных целях, таких как сельское хозяйство, управление земельными ресурсами и предотвращение стихийных бедствий.

На прошлой неделе южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военный источник сообщало, что Север установил экран, чтобы посторонние не могли наблюдать за космодромом Тончхан-ни.

Это может свидетельствовать о подготовке к запуску спутника, отмечалось в сообщении.

В свою очередь, министерство по делам объединения двух Корей заявило, что правительство Юга тесно сотрудничает с США в мониторинге ключевых объектов КНДР на предмет любых признаков подобных запусков.

"Независимо от целей, о которых заявляет Северная Корея, любой северокорейский спутник, использующий технологию создания баллистических ракет, является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН", - цитирует "Ренхап" представителя министерства Гу Бен Сама.

В ноябре прошлого года ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ракету запустили с полигона Тончхан-ни, за этим наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

До этого Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник - в мае и августе 2023 года.

КНДР Тончхан-ни
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