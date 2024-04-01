В РФ запретили въезд 69 гражданам Киргизии после теракта в Crocus City Hall

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - После теракта в концертном зале Crocus City Hall 69 гражданам Киргизии запретили въезд в Россию, сообщил заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев.

"С 23 марта киргизстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение", - сказал Имангазиев в понедельник на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

МИД Киргизии рекомендовал гражданам страны, не имеющим веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия режима усиленного контроля пропуска через границу.