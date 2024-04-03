Землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ восточного побережья Тайваня

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение, произошедшее возле Тайваня утром в среду, не представляет опасности цунами для российского Дальнего Востока, сообщила "Интерфаксу" руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

"Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья. Но мы будем вести мониторинг", - сказала она.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в среду в 08:58 по японскому времени (02:58 по Москве) близ восточного побережья Тайваня, на японских островах Окинава, Мияко объявлена угроза цунами, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.