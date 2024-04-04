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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Более тысячи человек пострадали в результате землетрясения на Тайване

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение на Тайване, произошедшее накануне, унесло жизни девяти человек, еще более тысячи пострадали, сообщает в четверг Associated Press.

По данным агентства, четверо человек погибли в национальном парке Тароко, где проходит один из самых популярных туристических маршрутов.

По информации телеканала CGTN, число пострадавших составило 1038 человек.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, в частности, в городе Хуалянь, и пытаются предотвратить разрушение поврежденных при землетрясении зданий. Как отмечает газета The Guardian, около ста человек могли оказаться заблокированными в горнодобывающих районах Тайваня и в национальном парке Тароко.

Мэр Хуаляня сообщил, что в городе повреждены 48 жилых зданий. Нарушены электро- и водоснабжение.

После землетрясения в одной из университетских лабораторий Хуаляня начался пожар. Пожарным потребовались 13 часов, чтобы потушить его.

Землетрясение и последовавшие за ним афтершоки вызвали многочисленные оползни и повредили автомобильные и железные дороги, мосты и туннели. Кроме того, повреждения получили здание тайваньского парламента в Тайбэе и тайваньский международный аэропорт Таоюань.

С момента землетрясения зафиксировали более 50 толчков. Ожидается, что в ближайшие четыре дня могут произойти новые толчки магнитудой от 6,5 до 7.

Накануне у побережья тайваньского уезда Хуалянь в 07:58 по местному времени (02:58 по Москве) на глубине 12 км произошло землетрясение магнитудой 7,3. За первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой до шести.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,4.

Землетрясение стало самым мощным на Тайване за последние 25 лет.

В сентябре 1999 года на острове произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого погибли 2,4 тыс. человек, еще около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение на Тайване

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Тайвань
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