На Тайване зафиксирована серия подземных толчков

Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Серия подземных толчков ощущалась во вторник на Тайване, магнитуда сильнейшего из них составила 6,1, сообщили в Геологической службе США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 28 км к югу от города Хуалянь на глубине около 10 км.

Данных о пострадавших нет.

Однако из-за землетрясения в Хуаляне обрушились два здания, в частности, отель, расположенный в центре города. Во вторник в Хуаляне и его пригородах отменены занятия в школах, движение поездов прервано. В некоторых частях города на дороги сошли оползни, а на мостах образовались трещины.

В марте на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4, тогда погибли 13 человек, еще более 1 тыс. человек пострадали.