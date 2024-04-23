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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

На Тайване зафиксирована серия подземных толчков

На Тайване зафиксирована серия подземных толчков
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Серия подземных толчков ощущалась во вторник на Тайване, магнитуда сильнейшего из них составила 6,1, сообщили в Геологической службе США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 28 км к югу от города Хуалянь на глубине около 10 км.

Данных о пострадавших нет.

Однако из-за землетрясения в Хуаляне обрушились два здания, в частности, отель, расположенный в центре города. Во вторник в Хуаляне и его пригородах отменены занятия в школах, движение поездов прервано. В некоторых частях города на дороги сошли оползни, а на мостах образовались трещины.

В марте на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4, тогда погибли 13 человек, еще более 1 тыс. человек пострадали.

США Тайвань Хуалянь
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